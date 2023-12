Pijnlijke nederlaag voor Hoogeveen bij RKAV Volendam

Het venijn zat hem voor Hoogeveen in de staart. Waar de gasten via Noah Schuurman vijf minuten voor tijd op verrassende wijze nog wel de leiding namen, deelde RKAV Volendam vlot daarna een stevige dreun uit door tweemaal te scoren en daarmee viel het doek voor Hoogeveen. De nederlaag kwam hard aan bij Lamberink. ''Dit is een beetje het verhaal van de eerste seizoenshelft. De eerste helft was weliswaar voor RKAV Volendam, maar wij herpakten ons heel goed na rust en dan is het heel erg vervelend als je de wedstrijd in de dying seconds ook nog verliest. We hebben te weinig gekregen in deze wedstrijd, maar daar koop je achteraf niets voor.''