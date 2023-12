Fusie is een feit: ZZVV en vv Zuidwolde gaan verder als FC Zuidwolde

Zuidwolde gaat van twee voetbalclubs naar een. Vanavond stemden leden van vv Zuidwolde en ZZVV over een fusie en deze werd door beide clubs met een ruime meerderheid goedgekeurd. Vanaf komend seizoen in september volgend jaar kent Zuidwolde nog een voetbalclub: FC Zuidwolde.

"Een legendarisch moment", noemt Frans Capellen, voorzitter van vv Zuidwolde, de uitslag van vanavond. Twijfel over een meerderheid had Capellen niet, maar de uitslag was alleen geldig wanneer twee derde van de leden zou stemmen. "We hebben ons de afgelopen weken vooral gericht op de jeugd, dat zij zouden gaan stemmen."

En dat is gelukt, want de opkomst bij vv Zuidwolde was bijna 80 procent en maar liefst 98 procent stemde voor. Bij ZZVV stemde 77 procent van de leden en was 92 procent voor de fusie.

Samensmelten

Capellen, die ook voorzitter wordt van de nieuwe vereniging, ziet het samensmelten van beide verenigingen als grootste uitdaging. Al lijkt het er vanavond al op dat dit wel goed gaat komen. "Wij zouden vanavond afzonderlijk een feest hebben, maar iedereen loopt nu al door elkaar heen."

Beide clubs zijn al zeker anderhalf jaar bezig met het voorbereiden van de fusie. "Het kost enorm veel tijd. De mensen in de fusiecommissie zijn ook vrijwilligers bij de voetbalclubs. Maar ik denk wel dat Zuidwolde toe was aan deze fusie", vertelt Capellen.