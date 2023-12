DOS’46 incasseert eerste nederlaag bij KCC

KORFBAL - Het succes van DOS'46 leek geen einde te kennen, maar na de vijfde wedstrijd in de Korfbal League is de eerste nederlaag een feit. Het duel bij hekkensluiter KCC werd met 20-16 verloren.

''Wij hadden geen enkel moment de aanspraak op de overwinning. We begonnen redelijk, maar na de pauze waren we verdedigend veel te onrustig en daardoor kwamen we heel moeizaam tot vloeiende aanvallen. Zij speelden veel meer met de wil om te winnen dan wij, dus dit moet een leermoment voor ons zijn, want volgende week moet het beter.''