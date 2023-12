Hurry Up verliest in dying seconds bij KTSV Eupen

HANDBAL - Na de eerste overwinning in de BENE-league van vorige week tegen Houten, nam Hurry Up het op tegen KTSV Eupen. Het succes kreeg geen vervolg, want KTSV Eupen won met klein verschil: 30-28.

Waar beide teams elkaar op de ranglijst nauwelijks ontlopen kwam dit in het spelbeeld ook duidelijk naar voren. Bij rust stond KTSV Eupen op een 16-12 voorsprong en na de onderbreking liep de thuisploeg verder uit, maar Hurry Up wist zich uitstekend terug te knokken.

Voldoende was het niet, want in de slotfase bleek KTSV Eupen toch de bovenliggende partij. Hurry Up vocht voor wat het waard was, maar stond uiteindelijk toch met lege handen en dat gold als een grote teleurstelling vertelde Hemmes, want er zat absoluut meer in.

''We begonnen niet goed en liepen daardoor voortdurend achter de feiten aan. Jorick Pol en Bernie Vermeer speelden een hele goede wedstrijd, maar we hadden als team veel meer moeten laten zien. We begonnen pas in het laatste kwartier met handbal en als we dit vanaf het begin laten zien in wedstrijden, dan is er zeker meer mogelijk.''