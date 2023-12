Sudosa Desto levert topprestatie tegen Apollo 8

VOLLEYBAL - De vrouwen van Sudosa Desto namen het in de Eredivisie op tegen de nummer twee Apollo 8 en leverden een topprestatie door met 3-1 te winnen.

Mark Afman, die vanwege corona vorig weekend zijn team niet kon begeleiden, was weer aanwezig en zag dat zijn team het in de eerste set niet eenvoudig had, maar dat Sudosa Desto daarna boven zichzelf uitsteeg.

''Ik moet mijn ploeg een compliment maken voor de wijze waarop ze Apollo 8 hebben bestreden. De eerste set verloren we helaas, maar daarna begon het aan onze kant steeds beter te draaien na wat tactische omzettingen. Daarmee legden we de basis voor de latere overwinning.''

De einduitslag doet vermoeden alsof Sudosa Desto een eenvoudige zege boekte, maar eenvoudig kwam de overwinning er zeker niet zag Afman. ''In de laatste set was het een nek-aan-nekrace, maar we speelden met zoveel overtuiging dat we de wedstrijd verdiend hebben beslist. Paula Boonstra nam ons team daarbij vooral op sleeptouw.''