Sudosa Desto na knappe zege in Borne in ieder geval één dag op plek 2

VOLLEYBAL - De vrouwen van Sudosa Desto namen het in de Eredivisie op tegen de nummer twee, Apollo 8, en leverden een topprestatie door met 3-1 te winnen.

Mark Afman, die afgelopen woensdag nog hevig baalde nadat zijn team de kans op een geweldige stunt liet liggen tegen landskampioen VC Sneek (2-0 voor en toch met 2-3 verliezen), zag dat zijn pupillen - behoudens de eerste set - boven zichzelf uitstegen in Borne.

Compliment

"Ik moet mijn ploeg een compliment maken voor de wijze waarop ze Apollo 8 hebben bestreden. De eerste set verloren we helaas, maar daarna begon het aan onze kant steeds beter te draaien na wat tactische omzettingen. Daarmee legden we de basis voor de latere overwinning."

"De eindstand doet wellicht vermoeden dat we een eenvoudige zege boekten, maar zo was het niet", vervolgt Afman. "In de laatste set was het lang een nek-aan-nekrace, maar met veel overtuiging en een veel scorende Paula Boonstra grepen we de set én de winst."

Met 25-18, 21-25, 19-25, 21-25 werd het dus 1-3, waardoor Sudosa-Desto drie punten mocht bijschrijven en klimt - in ieder geval voor één dag - naar plek 2 met 24 punten uit 13 wedstrijden. Koploper is VC Sneek, dat met 31 punten uit 13 wedstrijden zeven punten meer meer heeft.. Als Utrecht morgen weet te winnen van Peelpush dan gaat die ploeg nog over de Asser formatie heen, want dan gaat dat team naar 25 punten.

Beker