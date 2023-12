E&O blijft na nederlaag nummer dertien op nul punten steken

HANDBAL - Het is de dames van E&O niet gelukt om in de Eredivisie van de hatelijke nul te komen. Ook thuis tegen de elf V&L uit Geleen werd er verloren: 19-26.

Het is een bittere pil voor de ploeg van trainer Jan Gerald Mulder. Hij volgde een maand geleden ongeveer de Deen Henrik Bergholt op, die vanwege een verschil van inzicht met de spelersgroep vertrok. Sinds die tijd haalde E&O ook geen punten.

E&O niet bij de les

Maar gezien het betere spel van de laatste weken hoopten de dames tegen de nummer-één-na-laatste wel op een goed resultaat. Maar in de eerste helft was E&O niet bij de les. Na tien minuten leidden de Limburgers al met 3-7, waar Veerle Steijns veelvuldig raak schoot.

De Limburgse was in de eerste helft een ware kwelgeest voor de Emmer defensie. Uiteindelijk was de ruststand 8-16 en leek de wedstrijd zo goed als gespeeld. Wat ook opviel was dat E&O vaak slordig was en als het wel kansen kreeg, dat Jessey Bruls een lastige sta in de weg was.

Niet meer spannend, wel een goed E&O

Toen de wedstrijd gespeeld was, leek E7O ineens bevrijd. Bij een kansloze 8-17 werd er ineens beter gespeeld en kwam het zelfs terug tot 17-20 via Romy Stadens. De spanning en het enthousiasme steeg in Sporthal Angelslo, en er werd even gehoopt op een mooie stunt. In het laatste gedeelte van de tweede helft was V&L weer bij de les en werd het uiteindelijk toch 19-26.

'Meer fysiek trainen'

Na afloop erkende Mulder dat zijn ploeg niet de beste wedstrijd van het seizoen speelde. "Maar vorige week was bijvoorbeeld wel heel goed. We gaan de komende maanden hard trainen. Belangrijk is dat we fysiek sterker worden. Op dit moment leggen we het daar nu af. De vorige trainer heeft veel tijd gestoken in tactiek. Nu wordt het tijd om fysieker te worden."