David Haverdings herovert na tweede zege koppositie in X2O-klassement

VELDRIJDEN - Na de befaamde Koppenbergcross heeft David Haverdings uit Zuidlaren vandaag ook de manche voor beloften in Herentals gewonnen in het X2O-klassement.

De 19-jarige Drent pakte meteen in de eerste ronde al een voorsprong op zijn concurrenten. De Belg Arne Baers kon nog enigszins in zijn buurt blijven, maar knakte in de finale. Hierdoor kon Haverdings solo naar de streep rijden. Kay De Bruyckere profiteerde nog van de inzinking van Baers en finishte als tweede.