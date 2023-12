Zwikstra is terug en neemt ACV meteen bij de hand in laatste wedstrijd van uniek jaar

Op de zege van ACV viel weinig af te dingen. Over de uitverkiezing van de man of the match ook, want die titel ging naar Giovanni Zwikstra. De spits, die na weken blessureleed, weer in de basis startte nam zijn ploeg bij de hand. Met twee assists en een fraaie treffer was hij de allesbepalende man in de afsluiter van de eerste seizoenshelft.