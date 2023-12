Bargeres sluit jaar foutloos af: Zweerink scoort nummertje 19, 20 en 21

VOETBAL - Bargeres dendert maar door in de 5e klasse F. De formatie van Geert Aalderink speelde gisteren de laatste wedstrijd van 2023 en bleef opnieuw foutloos. In Meeden zag het publiek een doelpuntrijk duel. Bij de plaatselijke vv werd het 3-7. Grote man bij de bezoekers was niet voor het eerst Yorick Zweerink.