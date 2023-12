Jessie Rotmensen schiet Germanicus voorbij Drachten in de beker

VOETBAL - Germanicus heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de noordelijke districtsbeker door in eigen huis Drachten met 4-3 te verslaan. Grote man aan de kant van de ploeg uit Coevorden was Jessie Rotmensen, die na rust drie keer scoorde.

De eerste kans in de wedstrijd was direct raak. Mahad Abdi verloor, na zeven mintuen, knullig de bal op het middenveld, waarna Drachten een messcherpe counter plaatste die door Martijn Mozes, hij omspeelde Germanicus doelman Loyd Kuiper, werd binnengeschoten (0-1).

Snelle gelijkmaker, kansen schaars

Aan de andere kant was de eerste doelpoging van Germanicus ook raak. Nance Hoogeveen werd net buiten de zestien aangespeeld en krulde de bal, onhoudbaar voor doelman Jeroen Dragt, in de hoek (1-1).

Veel viel er verder niet te genieten in de eerste helft. De kansen waren schaars en veel meer dan een paar kleine kansjes viel er niet te noteren.

Spektakel

Dat was in de tweede helft wel anders. Nadat Drachten de eerste kans na rust had gemist, Jordy van Nispen kreeg de bal niet over de doellijn, sloeg Germanicus binnen vijf minuten na rust toe. De thuisclub mocht, op randje van buitenspel doorgaan. De vlag ging omhoog, maar scheidsrechter Guberinic liet doorspelen, waarna Jessie Rotmensen van dichtbij de 2-1 kon binnen schieten.

Tien minuten later sloeg Rotmensen weer toe. Robin Barelds gaf een niet te missen assist, die de 3-1 voor Germanicus opleverde en de tweede van de middag voor Rotmensen.

Wie dacht dat de wedstrijd gespeeld was, kwam bedrogen uit, want amper twee minuten later bracht Drachten de spanning weer terug. Dit keer wist Van Nispen het net wel te vinden en prikte de 3-2 binnen.

Weer Rotmensen

Uiteindelijk was het weer Rotmensen die de wedstrijd, 25 minuten voor tijd, op slot gooide door, met zijn derde van de middag, de 4-2 binnen te schieten. Drachten gaf niet op en Van Nispen was dichtbij de 4-3, maar zag zijn kopbal op de paal belanden.

Maar de 4-3 viel nog wel. In blessuretijd profiteerde invaller Nezhar Hassan van gestuntel in de Coevorder verdediging en maakte, met een mooie boogbal het nog even spannend. Maar acht minuten blessuretijd was voor Drachten niet voldoende om nog een strafschoppenserie af te dwingen.