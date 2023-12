Uitslagen beker, zondag- en weekendvoetbal

VOETBAL - Voor veel voetballers is de winterstop al begonnen. Toch kwamen een aantal amateurvoetballers dit weekend nog in actie. De divisievoetballers speelden de laatste competitieronde van 2023, terwijl er ook een inhaal- en bekerronde op het programma staat. Bekijk hier de uitslag van je favoriete team

Onze Club

De camera's van Onze Club stonden vanmiddag nog bij twee wedstrijden. In de derde ronde van de noordelijke districtsbeker kwam Germanicus vanmiddag, in eigen huis, in actie tegen Drachten, en won met 4-2.