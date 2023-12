Alcides verliest voor de achtste keer in 1I en krijgt het zwaar na de winterstop

VOETBAL - Voor de achtste keer dit seizoen verloor Alcides zijn wedstrijd in de Eerste Klasse I. Dit keer was Jubbega te sterk voor de ploeg van trainer Bülent Akar met maar liefst 3-0.

In de eerste helft kwam Jubbega op voorsprong door een doelpunt van Jacco Kuiper in de negende minuut. Nick Kuiper maakte in minuut 58 de 2-0 en vlak voor het einde maakte weer Nick Kuiper 3-0.