vv Roden sluit jaar af in stijl, Fokke helpt HOVC aan belangrijke punten

VOETBAL - Roden sloot het jaar af in stijl. Op bezoek bij Valthermond boekte de koploper van de 2e klasse I de achtste zege van het seizoen. Het werd 1-4.

Door die zege gaat de ploeg van trainer Paul Raveneau de winterstop in met 26 punten uit 10 duels. Alleen tegen Helpman en GOMOS werd er gelijkgespeeld. Het verschil met nummer 2, Rolder Boys dat gisteren stuntte in de beker tegen Flevo Boys, is zes punten. Oldeholtpade, dat met 1-0 won van Annen, volgt op plek 3 en heeft al negen punten achterstand.

Valthermond verdient meer, topschutter scoort weer

Voor Roden zorgde Olivier van der Tuin voor de 0-1, maar bij rust stond het 1-1, want amper vier minuten na de openingstreffer in de 18e minuut scoorde Yordi van der Laan vanuit een penalty. Valthermond was de bovenliggende partij, maar verrassend genoeg kwamen de bezoekers halverwege de tweede helft op 1-2. Hugo Steenbergen was de doelpuntenmaker. Drie minuten voor tijd besliste topschutter van Robin van der Tuin (met zijn 14e van het seizoen) het duel, waarna Martijn Goedemond de eindstand op 1-4 bepaalde. Overigens eindigde Valthermond het duel met tien man, na rood voor Erik Jan Veerbeek (kort na de 1-3).

Valthermond net boven gevarenzone

Valthermond bezet in deze 2e klasse I de 8e plaats, met 11 punten uit 10 wedstrijden. Dat zou aan het einde van het seizoen net voldoende zijn om de nacompetitie te ontlopen. Het gat naar de gevarenzone is echter heel klein: nummer 10 Stadskanaal heeft namelijk maar 1 punt minder.

Belangrijke driepunter voor HOVC

HOVC heeft met 9 uit 9 ook maar twee punten minder dan Valthermond en staat momenteel op plek 10. De fusieclub uit Odoorn pakte vanmiddag wel drie hele belangrijke punten in de thuiswedstrijd tegen SC Stadskanaal. Frank Fokke flikte het weer eens voor HOVC. De spits scoorde beide treffers, nadate Sten Vos de bezoekers na een klein half uur op voorsprong had gebracht. Fokke had maar zes minuten nodig om er twee te maken. In de 70e minuut maakte hij de gelijkmaker en in minuut 76 scoorde hij zijn elfde treffer van het seizoen.

GOMOS gelijk, Annen verliest

GOMOS stelde teleur door op eigen veld met 2-2 gelijk te spelen tegen laagvlieger Stadspark. Door snelle goals van Robert Elsinga en Wouter Speelman leek de club uit Norg een eenvoudige middag tegemoet te gaan, maar via Michel Boonstra (vlak voor rust) en Jomaro Kelwulan (halverwege de tweede helft) werd het dus 2-2. GOMOS staat met 14 punten uit 10 duels op plek 5.

Annen beleeft een lastig seizoen in deze 2e klasse I en ging vanmiddag voor de vierde keer in negen duels onderuit. Bij Oldeholtpade werd het 2-1. Emiel de Vries was de plaaggeest van Annen in de eerste helft. Hij scoorde twee keer. Een half uur voor tijd gloorde er toch nog een resultaat voor de bezoekers toen Stefan Halsema met rood van het veld werd gestuurd. Met 11 tegen 10 kwam Annen via Pim Veltink terug tot 2-1, maar het alles-of-niets-offensief leverde geen tweede goal op.