Tom Egberink uit Dalen pakt de dubbel bij NK tennis: 'Goede afsluiting van het jaar'

ROLSTOELTENNIS- Tom Egberink uit Dalen is Nederlands Kampioen geworden in het enkel- en dubbelspel in Amstelveen. In de finale van zijn enkelspel tegen Maikel Scheffers verloor hij de eerste set met 6-2, maar won de tweede en derde set met 6-0 en 6-2. "Een goede afsluiting van het jaar."

In het dubbelspel met Maikel Scheffers won Egberink in de eerste wedstrijd met 6-2 en 6-0 van Robin Groenewoud en Maarten ter Hofte. In de tweede wedstrijd pakten Egberink en Scheffers de winst met 6-1 en 6-0 tegen Marco Eggink en Ivar van Rijt.

'Niet een topjaar'