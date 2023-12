EHS'85 in matig duel te sterk voor buurman Weerdinge

VOETBAL - De 3e klasse B op zondag is een competitie waarin de stand een enorm vertekend beeld geeft van de verhoudingen. Het nog ongeslagen Peize, dat het ook zo goed doet in de beker, staat slechts op plek 3 en zowel EHS'85 (5e) en Weerdinge (10e) hadden voor hun onderlinge ontmoeting van vanmiddag beide minder verliespunten dan koploper Gieten.

Dat geldt na de derby in Weerdinge nu alleen nog voor EHS'85, want de blauwhemden stapten na 90 minuten matig voetbal als winnaars van het veld. Na een 0-2 ruststand werd het 1-3.

Prima debuutseizoen in 3e klasse voor EHS'85

EHS'85 beleeft, na het kampioenschap in de 4e klasse vorig seizoen, een prima debuutseizoen in de 3e klasse en al snel werd duidelijk waarom. De formatie van trainer Aryan Doldersum is uiterst effectief en heeft in Patrick Eberhard als centrale verdediger, die met enige regelmaat meegaat in de aanval, een ijzersterk wapen. Vier kansen leverden de bezoekers voor rust twee goals op. Henk Teuben schoot de 0-1 binnen en Eberhard zorgde knap met links voor de 0-2.