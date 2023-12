SC Erica verlaat op valreep 2023 laatste plaats, Dalen haakt aan

VOETBAL - Door een 1-3 zege bij concurrent VENO heeft SC Erica op de laatste speeldag van het jaar de laatste plaats verlaten in de 2e klasse H. Het is was voor de Ericanen pas de tweede zege van het seizoen.

Via Rikus Lubberman kwam Erica halverwege de eerste helft op voorsprong en die 0-1 bleef heel lang op het scorebord staan. Pas een kwartier voor tijd kwam de thuisclub op gelijke hoogte via Guido Wind, maar via Dennis Fecken en Pelle de Vries greep de Drentse club de volle buit in Overijssel.

Vijf plekken gestegen

Door de driepunter stijgt SC Erica in één klap vijf plaatsen: naar plek 8 met nu 7 punten uit 8 duels. Die achtste plek betekent aan het einde van de rit een veilige plek. De nummers 9, 10 en 11 spelen nacompetitie, terwijl de nummers 12 en 13 direct degraderen. Op die onderste twee plekken staan nu VENO en EMMS, beide met 6 punten uit 10 wedstrijden.

Venhorst weer eens goud waard voor Dalen

Thijmen Venhorst was weer eens de grote man bij vv Dalen. De routinier in de ploeg van trainer Martin Drent had met zijn twee treffers een belangrijk aandeel in de 0-3 zege tegen Steenwijkerwold. De derde goal (de 0-3) werd gemaakt door Wessel Drogt.