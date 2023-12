Bargeres en Alcides foutloos 2024 in, KSC puntloos en Zweerink eenzaam aan kop in topscorerslijst

VOETBAL - Voor de amateurvoetballers is de winterstop aangebroken en dat betekent even geen wedstrijden op het veld. Veel clubs gaan de zaal in en uiteraard komen de meeste in actie in het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi, dat komende zaterdag gaat beginnen. Uiteraard heeft ook vv Gieten weer het jaarlijkse kerstzaalvoetbaltoernooi en zullen er ook een aantal Drentse clubs meedoen aan Leekster Voetbalgala.

Een ideaal moment dus, voor ons, om de balans op te maken. Welke clubs verrassen en waar gaat het allesbehalve goed op dit moment. Duidelijk is dat ACV na de promotie bezig is aan een indrukwekkend half jaar in de Betnation Divisie, het hoogste amateurniveau. De formatie van trainer Ruud Jalving bezet na de 3-1 thuiszege op Excelsior Maassluis afgelopen zaterdag de vijfde plaats, met 29 punten uit 17 wedstrijden.

Een stuk moeizamer verloopt het seizoen tot nu toe voor vv Hoogeveen. Na de titel in de Vierde Divisie draait het elftal van Stef Lamberink een stroef seizoen. De huidige 15e plaats (van de in totaal 18 ploegen) is zorgelijk. Het gat naar de veilige 13e plaats bedraagt halverwege het seizoen 6 punten.

Twee Drentse clubs foutloos

Er zijn twee Drentse clubs die het nieuwe jaar foutloos gaan beginnen: Bargeres en het zaterdagteam van Alcides. Beide vijfdeklassers hebben de maximale score halverwege het seizoen, al moeten beide teams na de winterbreak vaker aan de bak dan tot nu toe het geval was.

Alcides speelde in de 5e klasse G bijvoorbeeld nog maar 8 van de in totaal 20 duels. Bargeres, de koploper in de 5e klasse F, staat op 10 van de 22 in totaal.

De voorsprong die Bargeres heeft op naaste belager CEC is overigens 3 punten, maar Bargeres heeft wel één duel minder gespeeld. Nummer 3, Damacota, lijkt met 21 uit 11 al uit zicht.

In de 5e klasse G heeft Alcides vier punten meer dan nummer 2 VCG, dat bovendien een duel meer heeft gespeeld. Nummer 3 in deze klasse is Tonego met 17 punten uit 8 duels. Dat zijn al 7 punten minder dan Alcides.

Puntloos

De enige club uit onze provincie die zonder punt het nieuwe jaar ingaat is KSC. De ploeg uit Schoonoord staat met 0 punten uit 9 duels stijf onderaan in de zondag 4e klasse D. Met 12 punten achterstand op een plek die nog recht geeft op het spelen van de nacompetitie om het vege lijf te redden is inmiddels als 12 punten.

KSC kreeg overigens in de negen wedstrijden 43 goals tegen en scoorde er slechts 2. Dat het nog erger kan bewijst Oldambtster Boys uit Nieuw-Scheeemda. In de 5e klasse F, de klasse van Bargeres en CEC, kreeg die ploeg in tien duels al 95 goals om de oren.

Ongeslagen

MSC (zaterdag 4A), Raptim (zondag 3C), Smilde'94 (zondag 4A) en Nieuw Buinen (zondag 4D) zijn tot nu toe ook nog ongeslagen, alleen speelden deze ploegen wel één of meerdere keren gelijk.

Wapserveen

Één Drentse club kreeg incasseerde meer goals dan KSC en dat is Wapserveen. De oranjehemden kregen in de 5e klasse A op zondag er al 57 om de oren in 10 wedstrijden. Dat lag voor een groot deel aan de dadendrang van titelfavoriet Balkbrug, die op 26 november liefst 14 keer scoorde tegen Wapserveen. Desondanks wist Wapserveen wel één duel te winnen.

Meest productieve ploeg

De meest productieve ploeg van Drenthe is halverwege het seizoen '23/'24 CEC. De zaterdagvijfdeklasser maakte er in 11 duels 55. Bargeres scoorde 51 keer in 10 wedstrijden en de teller van Alcides staat na 'slechts' 8 duels op 49 treffers.

De koploper in de 3e klasse C op zondag, Raptim, incasseerde de minste goals tot nu toe: 5 in 9 wedstrijden.

Topschutters

Met zijn 19e, 20e en 21e treffer van het seizoen kroonde Bargeres-spits Yorick Zweerink zich afgelopen weekend tot 'Herbstmeister' in de strijd om de topscorerstitel van Drenthe. De Emmenaar houdt met dat aantal Thijs Uineken van Witteveense Boys (19 goals) Maurice Kampman van CEC (16 goals) achter zich.