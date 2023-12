Oud-gedeputeerde Henk Brink moet FC Emmen aan nieuw stadion helpen

"Ik ben al jarenlang vrijwel iedere thuiswedstrijd in het stadion en heb altijd een warm gevoel gehad bij FC Emmen", aldus Henk Brink, die over ruim twintig jaar bestuurlijke ervaring beschikt. "Ik spreek veel supporters en sponsoren en je merkt hoe enthousiast en trots men is op de club. Voor mij is het een mooie uitdaging om toe te treden tot het bestuur van de club."

Netwerk

FC Emmen is de laatste jaren aan het professionaliseren. Daar hoort volgens Harms ook een sterk bestuur bij. "Met Henk voegen we niet alleen veel kennis en ervaring toe aan het bestuur, maar hij brengt ook een enorm netwerk met zich mee. We zien in hem een uitstekende aanvulling in het bestuur van onze club en bouwen samen verder aan een mooie toekomst voor FC Emmen."