Veldrijder Jens Dekker last pauze in vanwege mentale problemen

VELDRIJDEN - Jens Dekker komt voorlopig niet meer in actie. De 25-jarige crosser uit Fluitenberg last een pauze in vanwege mentale problemen, zo laat hij weten op X.

Terugkeer

De renner van Orange Babies Cycling Team brak in oktober zijn spaakbeen bij een val in de wereldbeker van Maasmechelen. Een goede maand later keerde hij terug in de modder. De voorlopige laatste cross van Dekker was op 9 december in Essen. Die besloot hij als 16e.