Loting 1/8e finale noordelijke districtsbeker: Peize tegen FC Meppel, DZOH treft klassegenoot

VOETBAL - Peize - FC Meppel is de enige Drentse ontmoeting in de 1/8e finales van de noordelijke districtsbeker. Beide ploegen werden vanmiddag bij de loting op het bureau van de KNVB in Heerenveen aan elkaar gekoppeld.

Peize is tot nu toe misschien wel de grootste Drentse verrassing in het bekertoernooi. De nog ongeslagen derdeklasser schakelde in de vorige ronden ACV 2 en eersteklasser Jubbega uit. Toch is Peize niet de laagst spelende club die nog actief is in het toernooi. Dat is namelijk Wildervank.