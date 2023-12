Lamberink verlengt contract bij Hoogeveen, Van Oosten opvolger Wielink bij Germanicus

Van Oosten weer op eigen benen

Daarnaast is er nog meer trainersnieuws, want de 35-jarige Erwin van Oosten is vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Germanicus uit Coevorden. Van Oosten maakt de overstap van HHC Hardenberg, waar hij diverse functies bekleedde en het afgelopen seizoen assistent-trainer was bij de hoofdmacht. Daarvoor was hij als hoofdtrainer werkzaam bij Weerdinge, Klazienaveen en CEC.