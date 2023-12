Ruud Jalving stopt na dit seizoen bij ACV: 'De twijfel verdween maar niet'

VOETBAL - Hoofdtrainer Ruud Jalving heeft besloten aan het einde van dit seizoen te stoppen bij ACV. De 50-jarige oefenmeester, die al een paar weken twijfelde over zijn toekomst, is bezig aan zijn tweede (succesvolle) jaar bij de Asser tweededivisionist.

"Werk en voetbal geven op beide vlakken energie en dan ga je plussen en minnen, waarbij je ook andere facetten meeneemt. Je wisselt wel eens van standpunt, maar de twijfel bleef en dan moet je duidelijkheid gaan geven. Het is een gevoelskwestie dat dit het juiste moment is", aldus Jalving. "Het is in ieder geval duidelijk dat het niets met de staf, groep of club te maken heeft. Integendeel. We hebben een geweldige groep en ik werk samen met een geweldige staf. Welke facetten dan wel? Of het nog beter kan, dat je als trainer net een jaar te lang door kan gaan én dat de club en spelers ook duidelijkheid verdienen richting de toekomst."

Kampioen

Jalving is bezig aan een uiterst succesvolle periode bij ACV. Hij werd vorig seizoen overtuigend kampioen in de Derde Divisie en dat met een reeks van 25 ongeslagen wedstrijden. Het debuut in de Betnation Divisie (het hoogste amateurniveau) verloopt tot nu toe boven verwachting, ACV staat halverwege het seizoen 5e. "Ik ben trots op wat we samen hebben bereikt."

'Ik acht de kans reëel dat ik volgend seizoen niets doe in het voetbal'

Als speler droeg Jalving negen seizoenen lang het shirt van ACV en werd bij zijn afscheid als speler benoemd tot lid van verdienste. Als trainer plakt hij er een mooi hoofdstuk aan vast. Komt met zijn naderende afscheid bij ACV een einde aan zijn carrière in het voetbal? Ruud Jalving: "Ik acht de kans heel reëel dat ik volgend seizoen niets in het voetbal doe, al weet je het nooit in de voetballerij."

'Als ik spijt krijg dan kijk ik de film van het kampioensfeest of het duel bij Quick Boys wel terug'