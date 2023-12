Emmenaar Bult wordt handbaltrainer in tweede Bundesliga

De voormalig international heeft voor drie seizoenen bij HSG Nordhorn-Lingen getekend. Bult kent de club goed, want in 2003 maakte hij de overstap van E&O naar de grensclub.

Bult is al zes jaar de assistent-coach van Bundesliga-club SG Flensburg-Handewitt. Eind vorig seizoen was hij na ontslag van Maik Machulla acht weken lang de hoofdtrainer van de huidige nummer drie op het hoogste niveau in Duitsland.