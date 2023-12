Wensenlijstje van Fred Grim: een verdediger en een doelpuntenmaker

"Maar als we die laatste voor de winter winnen houden we in ieder geval de marge naar plek 2 overbrugbaar", aldus Jorrit Smeets die zaterdagmiddag naar alle waarschijnlijkheid zal starten in Zuid-Holland.

Meedogenloosheid

De decembermaand van FC Emmen toonde, los van de uitslag van komende zaterdag, overduidelijk waar het aan schort tot nu toe. Het woord van de eerste seizoenshelft is zonder enige twijfel 'meedogenloosheid'. Het gebrek daaraan, in zowel aanvallend als verdedigend opzicht kostte Emmen de nodige punten. Waar een paar weken geleden nog werd gesproken over een aanval op de koppositie, daar is de vijfde plaats op tien punten van de koploper de keiharde realiteit.

Het is dan ook niet verrassend dat Grim zijn elftal in de winterstop graag versterkt ziet worden in twee linies. "Achterin is het schraal en we hebben gewoon moeite om duels op slot te gooien, dus ook de wens om ons te versterken met een speler die gemakkelijk kan scoren is niet heel verrassend denk ik. Hoe realistisch dat is? Het is best complex uiteraard. Enerzijds weet je dat de beste spelers, die wekelijks spelen, niet voorhanden zijn en dat we als club ook gewoon op de centjes moeten letten."