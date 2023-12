Collin Veijer: 'Ik moet wel winnen want ik wil wereldkampioen worden'

MOTORSPORT - "Ik denk dat we een goede kans hebben op de wereldtitel. Maar als we de top vijf in de eindstand van het WK halen ben ik tevreden", zegt Moto3-coureur Collin Veijer (18) uit Staphorst. Hij schreef in z'n debuutseizoen in het WK geschiedenis. Hij was de eerste Nederlander die, 33 jaar na Hans Spaan, weer eens een Grand Prix wist te winnen.

"Ik wist dat ik het kon. Je weet natuurlijk niet dat je dat in je eerste jaar gaat doen. Maar we hebben het in het verleden ook al laten zien. Dus waarom zou je het dan in het wereldkampioenschap niet kunnen?", reageert Veijer nuchter.

Mediastorm

In Nederland zorgde zijn prestatie voor een storm van media-aandacht, maar heel veel kreeg hij daar zelf niet van mee. "Tuurlijk zie je op Instagram wel heel veel, maar ik zat daar en het volgende weekend moest ik alweer in Qatar aan de bak."

Veel geleerd

In z'n debuutjaar moest Veijer in recordtempo nieuwe circuits leren kennen. Maar door de goede voorbereiding bracht hem dat eigenlijk nergens in de problemen.

"Ik heb heel veel geleerd dit jaar en we hebben ons elke race verbeterd. Ik kijk vooraf heel veel video's en verdiep me in de tijden die er gereden worden. En ik kijk ook vooral heel veel onboard-video's. Ik heb niet snel dat ik een circuit een rotbaan vind of zo."

Pittige finale

Het Grand Prix-seizoen kende een pittige finale. In twee maanden tijd reisden de GP-coureurs via India, Japan, Indonesië, Australië, Thailand en Maleisië naar Qatar. Maar Veijer sloeg zich er fysiek goed doorheen.

"Het viel me eigenlijk mee. Maar dat we ook nog aansluitend in Valencia moesten testen, zorgde vooral voor vermoeidheid. Na die laatste test heb ik even drie dagen niks gedaan. Ik heb met m'n vrienden in Spanje een beetje gechild. En daarna heb ik de training weer rustig opgepakt."

Vader Jurjen

Rondom Veijer heeft zich inmiddels een mooi team geformeerd. Daarin speelt vader Jurjen de belangrijkste rol. Hij was bij alle Grand Prix'.

"Hij regelt alles voor me, brengt me naar de baan en kan mensen goed lezen en dat is ook wel handig."

Trainer Stef Raben

Daarnaast speelt ook Stef Raben een belangrijke rol. Hij zorgt voor de fysieke training van de coureur, maar is ook mentaal belangrijk.

"We kennen elkaar inmiddels al tien jaar", vertelt Veijer. "Hij weet hoe ik in elkaar steek en hoe mijn denkwijze is. Tegen hem kan ik niet liegen, daar kent hij me te goed voor. We hebben een kort lijntje en we appen bijna iedere dag. Ik heb een smartwatch: een horloge dat alles registreert. En zo kan hij zien wat ik in mijn trainingen doe en ook hoe ik slaap. Hij weet precies wat ik doe."