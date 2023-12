Olympia's Tour raast door Drenthe: van Assen naar Roden

WIELRENNEN - De derde etappe van Olympia's Tour finisht op vrijdag 22 maart in de gemeente Noordenveld. Het startschot voor deze etappe wordt in Assen gegeven.

Na een lus van zo'n honderd kilometer door de provincie wordt koers gezet richting Roden voor een eerste doorkomst. Daarna volgen nog twee finale-omlopen van dertig kilometer door Noordenveld en de finisht is op de Brink in Roden.

Grote namen uit het verleden

"We zijn blij dat we als dé wielergemeente van Drenthe Olympia's Tour naar Noordenveld kunnen halen. Het is prachtig om de grootste talenten van Europa dit voorjaar bij ons aan het werk te kunnen zien en later te zien schitteren in wedstrijden als de Tour de France. Extra mooi is dat de renners twee keer door Roden, Steenbergen, Een, Veenhuizen, Westervelde, Norg, Langelo en Lieveren komen. Zo kunnen alle inwoners van onze gemeente genieten van de wielersport."