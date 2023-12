Mike te Wierik: 'Ik ben bevoorrecht hoor, maar niet gevoelloos'

"Dat er mensen zijn die zeggen dat ik niet met voetbal bezig ben als ik het geschreeuw van zo'n supporter hoor, vind ik onzin. Denk je nu dat ik iemand die op twee meter staat als ik een ingooi moet nemen niet hoor ofzo? Iedereen mag zijn mening hebben hoor, maar wat als ik nu iedere keer in de supermarkt tegen een caissière zeg dat ze moet opschieten of haar werk beter moet doen. Hoelang duurt het dan tot ze iets tegen me zegt, denk je?"

'Wij zijn niets meer of minder dan iemand anders'

"Gelukkig", vervolgt Te Wierik, "kreeg ik ook berichten van supporters die het een menselijke reactie vonden. En zo is het ook hè. Ik mag dan bevoorrecht zijn dat ik betaald voetbal speel en ik mag dan wellicht meer verdienen dan een gemiddelde supporter, maar dat wil niet zeggen dat ik gevoelloos ben. Ik heb ook een vriendin en een kindje thuis en mijn vrienden, net als heel veel mensen. We zijn niets meer of minder dan een ander."

"Het beïnvloedde mijn spel niet hoor", aldus de enige Emmen-speler die een plekje had in het Elftal van de Week in de Keuken Kampioen Divisie. "Maar achteraf is het natuurlijk wel jammer. Ik hoop ook gewoon dat die man in het nieuwe jaar gewoon weer in het stadion zal zijn hoor."

Pas op de plaats

Te Wierik beleeft met FC Emmen een uiterst pijnlijke maand, waarin de Drentse club is gezakt van plek 2 naar plek 5. Waar een maandje geleden nog werd gedacht aan de koppositie is plek 5 nu de realiteit. "Dat is zuur en een duidelijke pas op de plaats. Tot het duel tegen Willem II deden we het misschien wel boven verwachting goed."