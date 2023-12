Volg vanavond de start van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi online bij RTV Drenthe

VOETBAL - Nog een paar uurtjes en dan begint editie 47 van het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland: het Protos Weering Zaalvoetbalternooi. De start van het toernooi is live te volgen op rtvdrenthe.nl

Vanavond trappen 100 clubs af in de voorronde en op zaterdag 6 januari is bekend of SVBO de titel weet te verdedigen. Officieel is het editie 45 van het toernooi, maar de twee afgelaste edities tijdens de coronapandemie heeft de organisatie 'gewoon' meegeteld.

Na vanavond blijven er 50 clubs over die zich komende woensdag (27 december) mogen melden in de kwartfinales: de nummers 1 en 2 van de 20 poules én de tien beste nummers 3 van vanavond.

Finalisten vorige editie ontlopen elkaar

Tijdens de voorronde komen de finalisten van de vorige editie (SVBO, Hoogeveen, Noordscheschut, DZOH, Germanicus en HZVV) elkaar nog niet tegen. Eersteklasser DZOH is in poule A in sporthal Angelso in Emmen de favoriet. De ploeg treft vijfdeklasser sc Angelslo, derdeklasser De Weide, tweedeklasser HOVC en vierdeklasser KSC.

Germanicus, dat vorig jaar de troostfinale verloor van Noordscheschut, speelt zoals gebruikelijk de voorronde in de Drostenhal in Coevorden. De ploeg van trainer Jan Wielink neemt het op tegen stadsgenoot (en derdeklasser) Raptim, vierdeklasser SVBO zaterdag, derdeklasser Schoonebeek en vijfdeklasser NKVV.

HZVV werd tijdens de vorige editie zesde, maar is in de voorronde van het 47ste toernooi in een loodzware poule beland. In sporthal Ezinge in Meppel treft de eersteklasser de zaterdag vijfdeklasser en koploper Alcides, eersteklasser Alcides zondag, derdeklasser sv Pesse en zaterdag derdeklasser en koploper FC Meppel.

De nummer twee van de vorige editie, derdedivisionist Hoogeveen kruist in Westerbork de degens met eersteklasser VKW, tweedeklasser Gomos, derdeklasser Veendam 1894 en vijfdeklasser VVAK, dat VAKO vervangt.

De nummer drie van de vorige editie, Noordscheschut (koploper in de zaterdag 2e klasse J) speelt haar duels in Het Activum in Hoogeveen tegen tweedeklassers Oldeholtpade en Zuidwolde zondag, derdeklasser Vitesse '63 en vierdeklasser Mariënberg.

Regerend winnaar SVBO speelt de voorronde in De Esdalhal in Emmen en treft tweedeklasser Drenthina, derdeklassers Weerdinge en EHS '85 én vijfdeklasser SVBC.

