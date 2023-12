Dramamaand compleet voor FC Emmen: vierde nederlaag op rij

Door dat verlies is Emmen gezakt naar plek 7 in de Keuken Kampioen Divisie en lijkt directe promotie een utopie. Waar vier weken geleden de koppositie kon worden gepakt is de achterstand op lijstaanvoerder Willem II opgelopen naar 13 punten. Nummer 2, Roda JC, kan het verschil naar negen punten brengen als die ploeg wint bij Helmond Sport.

Geen Mendes, maar Landu, ook basisplaats voor Brouwer

Fred Grim startte in de laatste wedstrijd van het jaar niet met Rui Mendes, maar met Chardi Landu als linkerspits en Joey Konings op rechts omdat Desley Ubbink nog altijd geblesseerd is. De grootste verrassing in de opstelling was Patrick Brouwer, die als linksback de bewaking had over de pijlsnelle Korede Osundina. Jeff Hardeveld was vanwege een schorsing afwezig en ook Lorenzo Burnet was er niet wegens gezinsuitbreiding.