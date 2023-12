Fred Grim: 'Deze competitie is nog niet gespeeld'

VOETBAL - 'Een uiterst teleurstellende maand, waar we totaal geen rekening mee hadden gehouden.' Zo vatte Fred Grim de dramatische maand december van FC Emmen samen. "De nederlaag van vandaag was in mijn ogen niet terecht, maar alleen als je de ballen erin schiet heb je recht op punten. En dat hebben we weer nagelaten."

"Dat we niet scoren is deels pech, maar uiteindelijk ook kwaliteit. En datzelfde geldt voor het verdedigen op bepaalde momenten", zegt Grim. "Weer krijgen we een goal tegen in blessuretijd en bij beide goals mis je het besef en de urgentie. Bij de eerste goal laten we onze linksback, die de situatie verkeerd inschatte, aan zijn lot over en bij de tweede leveren we de bal knullig in en is er vervolgens totaal geen druk op de speler die vrij mag uithalen. Maar ook na de 2-1 kregen we nog kansen genoeg, maar zat het ons ook niet mee."