Opnieuw podium voor Arianna Pruisscher bij marathon Groningen

MARATHONSCHAATSEN -Arianna Pruisscher (25) uit Nieuw-Dodrecht is vanavond bij de marathon van Groningen als derde gefinisht. Een week geleden pakte ze in Breda haar eerste zege ooit op het hoogste niveau. Door deze prestaties is ze na negen marathons naar de vierde plaats in het tussenklassement van de KNSB Cup gestegen.