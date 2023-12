Bekijk hier: indeling en wedstrijdschema kwartfinale Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

ZAALVOETBAL - De loting van de kwartfinale van de 4te editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is zojuist verricht. Titelhouder SVBO treft in De Esdal in Emmen (in poule G) Beilen (zon), Twedo, Nieuw Buinen en Zwartemeerse Boys. Op voorhand is de formatie uit Barger Oosterveld de grote favoriet.

Hoogeveen zondag en Hoogeveen zaterdag, beide poulewinnaars in de voorronde, treffen elkaar in poule J (Slagharen). De andere clubs in die poule zijn Hardenberg'85, Alcides en het verrassende Bargeres.

In poule A (Angelslo, Emmen) zijn DZOH en HZVV aan elkaar gekoppeld, terwijl Noordscheschut in poule C (Het Activum in Hoogeveen) HODO, Raptim en GOMOS treft.

Nummers 1, 2 en vijf beste nummers 3 naar halve finale