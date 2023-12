Sudosa-Desto probleemloos naar kwartfinale landelijke beker

VOLLEYBAL - De volleybalsters van Sudosa-Desto hebben de wind in de zeilen. Na 13 van de 18 speelronden in de eredivisie staat het team van Mark Afman op een tweede plaats achter VC Sneek en sloten de Asser dames gisteravond het jaar af met een simpele bekerzege in Amsterdam.

In de achtste finales van het landelijke bekertoernooi boekte Sudosa-Desto een 0-3 zege bij US, dat uitkomt in de topdivisie (een niveau onder de eredivisie). De setstanden waren 21-25, 20-25, 14-25.

Twee stuntjes en de regerend landskampioen ligt eruit

Twee andere eredivisieteams, Activia en Voltena, verslikten zich tegen hun opponent dat een niveautje lager speelt. Voltena ging met 3-1 onderuit bij het tweede team van Sliedrecht Sport en Activia ging met dezelfde cijfers ten onder tegen Keistad.

Ook voor regerend landskampioen VC Sneek zit het bekertoernooi erop. In Friesland was Utrecht in een vijfsetter te sterk. De laatste set won de verliezend bekerfinalist van vorig seizoen met 15-17. De regerend bekerwinnaar, Sliedrecht Sport 1, was met 1-3 te sterk voor topdivisionist Oranje Nassau.

Sudosa-Desto treft Sliedrecht Sport 2