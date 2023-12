Handbalsters naar Spanje voor kwalificatie Olympische Spelen

HANDBAL - De Nederlandse handbalsters moeten volgend jaar in Spanje kwalificatie voor de Olympische Spelen zien af te dwingen. Het OKT wordt half april gespeeld in de Spaanse stad Torrevieja.

Naar verwachting maakt Merel Freriks tegen die tijd weer deel uit van het keurkorps van bondscoach Per Johansson. De Emmens werd in november geveld door een kruisbandblessure, waardoor ze het WK in Denemarken, Noorwegen en Zweden aan zich voorbij moest laten gaan. Nederland eindigde als vijfde op dat toernooi.