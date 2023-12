Miedema en partner geven speciaal inkijkje in revalidatieproces

VOETBAL - Vivianne Miedema en haar partner Beth Mead liepen beiden een zware knieblessure op, misten daardoor het WK van afgelopen zomer en maakten dit najaar hun rentree. Het revalidatieproces van de Arsenal-speelsters, dat gepaard ging met pieken en dalen, is vastgelegd in een nieuwe documentairereeks.

In de vijfdelige serie Step by Step wordt een inkijkje gegeven in hoe Miedema en haar partner zich terugvechten na hun slepende blessures. Mead scheurde in november 2022 haar kruisband, Miedema werd een maand later getroffen door dezelfde blessure.