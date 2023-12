Volg vanavond de kwartfinale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi online bij RTV Drenthe

VOETBAL - Van de 100 clubs in het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi zijn er nog 50 over. Die gaan vanavond in tien sporthallen strijden om 25 plekken voor de halve finales van komende zaterdag. Uiteraard hoef je helemaal niets te missen van alle ontwikkelingen. Via de website van RTV Drenthe houden we je vanaf 17.30 uur van minuut tot minuut op de hoogte.

Met alle rangen en standen, opvallende gebeurtenissen en uiteraard interviews loodsen we je door de avond, gevolg door de loting van de halve finales en het complete wedstrijdschema voor zaterdag.

Finalisten vorig jaar ontlopen elkaar

Titelhouder SVBO treft in de Emmer sporthal De Esdal (in poule G) Beilen (zon), Twedo, Nieuw Buinen en Zwartemeerse Boys. Op voorhand is de formatie uit Barger Oosterveld de grote favoriet.

De verliezend finalist van vorig jaar - Hoogeveen zondag - én Hoogeveen zaterdag, die beide poulewinnaars werden in de voorronde, treffen elkaar in poule J (Slagharen). De andere clubs in die poule zijn Hardenberg'85, Alcides en het verrassende Bargeres.

In poule A (Angelslo, Emmen) zijn onder meer DZOH en HZVV aan elkaar gekoppeld, terwijl Noordscheschut in poule C (Het Activum in Hoogeveen) HODO, Raptim en GOMOS treft.

Nummers 1, 2 en vijf beste nummers 3 naar halve finale

De nummers 1 en 2 van alle poules plaatsen zich voor de halve finale, net als de vijf beste nummers 3. Hieronder de indeling van de tien poules (de bal rolt woensdagavond om 18.00 uur).