Liveblog kwartfinale Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi: Welke 25 clubs blijven over?

VOETBAL - Van 100 gingen we naar 50 afgelopen zaterdag en na vanavond hebben er nog maar 25 clubs kans om de 45ste editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi te winnen.

Kortom, het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederlands is toe aan de kwartfinale. In tien sporthallen strijden 50 clubs voor 25 plekken in de halve finale van komende zaterdag. De nummers 1 en 2 van alle poules én de vijf beste nummers 2 gaan door.