Dit zijn de 25 halvefinalisten van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

ZAALVOETBAL - Vijftig amateurclubs streden vanavond in tien sporthallen om 25 plekken in de halve finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Echt grote verrassingen waren er niet, alhoewel het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland wel een zesvoudig winnaar kwijtraakte: HODO. Ook SC Erica en WVV (die het toernooi respectievelijk twee en één keer wonnen) zijn geëlimineerd.

Twee ploegen bleven foutloos vanavond: SVBO en Hoogeveen zondag (toevallig of niet, de nummers 1 en 2 van vorig jaar).

Overigens is de winnaar van een jaar geleden - SVBO dus - na acht duels als enige club nog zonder puntenverlies in deze editie.

Finalisten vorig jaar moeiteloos door

Ook de nummers 3, 4, 5 en 6 van de vorige editie bereikten vanavond de laatste 25: Germanicus, HZVV en Noordscheschut werden - net als SVBO en Hoogeveen zondag - poulewinnaar. DZOH werd de beste nummer 2 en had dus ook een vrij zorgeloze avond.

Rolder Boys herstelt zich ijzersterk, Titan weer poulewinnaar

Rolder Boys begon de avond in Dalen nog met een nederlaag tegen De Weide, maar won vervolgens drie keer en eindigde zo als poulewinnaar. Net als in de voorronde beleefde Titan weer een prima avond. Opnieuw werd de zondagderdeklasser eerste in de poule, boven clubs als VKW, CEC en Stadskanaal.