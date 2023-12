Bekijk hier: indeling en wedstrijdschema halve finale Protos Weering Zaalvoetbal

ZAALVOETBAL - SVBO, de winnaar van de laatste editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi, heeft pittig geloot in de halve finale van editie 45. De zondageersteklasser treft oud-winnaar Noordscheschut en neemt het in Het Activum in Hoogeveen verder op tegen ZZVV, VKW en CSVC.

De verliezend finalist van vorig jaar, Hoogeveen zondag, treft in De Eendracht in Zwartemeer Drenthina, Sellingen, DZOH en FC Meppel.

Rolder Boys is groepshoofd in Dalen en neemt het op tegen Gramsbergen, DVC Dedemsvaart, Twedo en Raptim.

In de Citadel in Dedemsvaart moet Germanicus (vorig jaar 5e) zien af te rekenen met Zwolsche Boys, Hoogeveen zaterdag, LTC en Dalen.

HZVV mag net als in de kwartfinale naar sporthal Angelslo waar Titan, Valthermond, De Weide en SC Rouveen de opponenten zijn.

Nog 25 clubs in de race

Van de 100 clubs, die afgelopen dinsdag begonnen aan de 44e editie van het toernooi, zijn er na de kwartfinales van gisteravond nog 25 over.

Die 25 clubs strijden aanstaande zaterdag vanaf 18.00 uur om vijf plekken in de grote finale, op zaterdag 6 januari. De nummers 2 in de vijf poules vechten in de tussenronde, die op woensdag 3 januari op het programma staat, voor het zesde en laatste finaleticket

Van de 25 halve finalisten komen er 20 uit Drenthe, 4 uit Overijssel en Sellingen houdt de eer van Groningen hoog.

Hele avond live en een dag later in een speciale Onze Club!

Uiteraard houden we u van alle ontwikkelingen op de hoogte komende zaterdag. Een dag later is er een speciale aflevering van Onze Club, waarin we een samenvatting laten zien uit vier van de vijf sporthallen. Deze uitzending is alleen online te bekijken.