Volg vanavond de halve finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi online bij RTV Drenthe

VOETBAL - Van de 100 clubs in het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi zijn er nog 25 over. Die gaan vanavond in vijf sporthallen strijden om de eerste vijf plekken in de grote finale van volgende week zaterdag. Uiteraard hoef je helemaal niets te missen van alle ontwikkelingen. Via de website van RTV Drenthe houden we je vanaf 17.30 uur van minuut tot minuut op de hoogte.