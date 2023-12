Smid nieuwe trainer VKW, Beck blijft bij LTC en Raveneau bij Roden

VOETBAL - Marcel Smid wordt de nieuwe trainer van VKW. De Hoogevener is nu bezig aan zijn tweede jaar bij eersteklasser sv Dalfsen en was daarvoor hoofdtrainer bij ZZVV, SCD'83, De Weide en een korte periode bij HZVV.

Beck blijft bij LTC

'LTC heeft de ambitie om te promoveren naar de 1e klasse. We doen nog volop mee om het kampioenschap en zien dat we als club stappen gezet hebben.' Met die inleiding kondigt de Asser zaterdagclub aan dat het contract met Germain Beck met een jaar is verlengd. Beck, die afgelopen zomer begon aan zijn klus bij de groen-witten, gaat na de zomer zijn tweede seizoen in bij LTC.