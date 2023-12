Eerste vijf finalisten Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi bekend: SVBO (nog) niet

Verrassende wending in Hoogeveen

Poule C kende een bizarre wending, want na drie duels (en zeven punten) leek SVBO onbedreigd op weg naar de poulewinst. Helemaal omdat de winnaar van vorig jaar de grootste concurrent om plek 1 - Noordscheschut - met 3-2 versloeg. De geelhemden verslikten zich echter lelijk in CSVC. De enige vierdeklasser in de halve finale won met 2-0 (treffers Bart Turien en Ruben Meijer), waarna Noordscheschut het karwei kon afmaken tegen ZZVV. De formatie uit Zuidwolde kwam nog wel op voorsprong, maar daarna stelden de Schutters orde op zaken: 5-1. Met 7 punten uit 4 duels bereikte de ploeg van trainer Berry Zandink dus de finale.

Het is voor Noordscheschut overigens de zevende keer in successie dat de club zich plaatst voor de eindronde. In de voorgaande zes edities wist de koploper van de zaterdag 2e klasse J één keer te winnen. Dat was in 2016/2017.

Hoogeveen foutloos