Finalisten Futsaltoernooi Meppel en Leekster Zaalvoetbalgala bekend

ZAALVOETBAL - Het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is nog altijd het grootste en (zeker in Drenthe en Overijssel) het populairste zaalvoetbaltoernooi, maar in de winterstop worden er in Drenthe en net daarbuiten meer toernooien georganiseerd. Zo was Gieten alweer toe aan het 40e Kerstzaalvoetbaltoernooi en worden in Leek en Meppel volgende week de finales gepland van respectievelijk het Leekster Voetbalgala en het Meppel Futsaltoernooi.

De organisatie in Gieten heeft het toernooi net als vorig jaar in tweeën gesplitst. Een avond met vijf clubs die in de 3e klasse of hoger spelen en drie avonden én een finaledag met 15 teams uitkomend in de 4e klasse of lager.

Gieten won dus in de eerste categorie en de finale in de laatstgenoemde categorie staat gepland op zaterdag 6 januari. De finalisten zijn: VAKO, SETA, SPW, Usquert, Wildervank en Eext.

Roden, VAKO, ONR en Veenhuizen naar finale-avond Leekster Voetbalgala

Het Leekster Voetbalgala is bezig aan haar 36e editie en inmiddels zijn de duels in de tweede ronde gespeeld, waarin de acht finalisten (van de in totaal 24 deelnemende ploegen in het A-toernooi) bekend werden. Eergisteren bereikten Roden, HFC'15, Aduard 2000 en Marum de finale. Gisteravond werd dat viertal gecompleteerd door VAKO, ONR, VEV'67 en FC Grootegast.

Zaterdag 6 januari is de gala-avond, die starten met de kwartfinales:

Marum - HFC'15 VAKO - VEV'67 Aduard 2000 - vv Roden FC Grootegast - ONR

Na deze kwartfinaleduels wordt de finale in het B-toernooi gespeeld en die gaat tussen vv Veenhuizen en ONB.

Vervolgens staan de halve finales in het A-toernooi op het programma: winnaar 1 - winnaar 2 en winnaar 3 tegen winnaar 4, gevolgd door de grote finale. Die staat gepland om 22.20 uur.

Finalisten 34ste Vriend/Stadtmüller Futsaltoernooi in Meppel bekend

Een dag eerder, op vrijdag 5 januari, staat de finale van het 34ste Futsaltoernooi van Meppel gepland. De ploegen die op die avond gaan strijden om de beker en 1500 euro zijn: SC Franeker, Blauw Wit '34, MSC, FVC Leeuwarden, Alcides (za), Alcides (zo), SC Emmeloord, Old Stars (een team met prominenten waaronder oud-prof Michel Breuer), Staphorst en Vitesse'63.

De tien ploegen strijden in twee poules om uiteindelijk in de kruisfinales te komen. Tegen elf uur 's avonds is de finale en wordt bekend wie de sterkste is van de achttien verenigingen die aan deze editie begonnen. Verder zijn er prijzen voor de beste speler, keeper, topscorer, het mooiste doelpunt en het sportiefste team op het toernooi.

Eerste vijf finalisten Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi zijn bekend

De eerste vijf finalisten van de 45e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi zijn bekend: Hoogeveen zondag, HZVV, Gramsbergen, Noordscheschut en LTC.

Bij die vijf ploegen voegt zich komende woensdag, wanneer de tussenronde wordt gespeeld, nog één team. SVBO, Valthermond, FC Meppel, Raptim en Germanicus vechten uit wie het zesde en laatste ticket gaat bemachtigen.

DZOH uitgeschakeld