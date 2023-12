Nagenieten en terugkijken: De halve finales van Protos Weering

Het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland begon vorige week zaterdag met honderd ploegen. Gisteravond stonden er 25 teams in de halve finales. In de sporthallen in Emmen, Dedemsvaart, Dalen, Zwartemeer en Hoogeveen, was er, per sporthal, één finaleplaats te verdienen. De nummers twee plaatsten zich voor de tussenronde.