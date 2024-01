IJsracer Jasper Iwema tankt vertrouwen op Zweeds ijs voor WK-kwalificatie

Koud!

Inmiddels wonen de tortelduifjes al anderhalve maand samen in Zweden en dat bevalt goed. Maar voor Krop was het in het begin wel even slikken."Waar ik echt aan moest wennen is de kou. We hebben hier al met min twintig gezeten. Dan is het echt goed koud hoor", lacht ze. Krop maakt vlogs van hun leven in Zweden. "Terwijl de mannen druk aan het trainen en sleutelen zijn, sta ik vaak stil te wachten tot er wat gebeurt. Dat vond ik eerst wel lastig."

Tv-programma bracht liefde en rust

"Ik heb me in dat programma voor het eerst opengesteld voor de liefde. Dat is wat ik daar geleerd heb en daar pluk ik nu nog de vruchten van", vertelt Iwema. "Ik probeer me tegenwoordig wel wat minder vol te plannen", gaat Krop verder. "Ik doe vaker wat ik zelf wil. Want de rust in de loods, zonder agenda en wekker, beviel me prima. En gelukkig kan dat in Zweden. In Nederland is dat anders maar in Zweden heb je wel wat meer rust."