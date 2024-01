Avontuur trainer Jan de Jonge in Libanon ten einde: 'Oorlog kwam erg dichtbij'

Professionaliseren

In de maanden dat hij er was, probeerde hij Safa FC naar een hoger niveau te tillen. De club stelde hem aan om te professionaliseren. En daarvoor moest hij de cultuur in de spelersgroep veranderen.

"Als je hier aan de spelers vertelt dat je om 12 uur aanwezig moet zijn, komen ze er om kwart over 12 aan. Voor een training komen ze pas enkele minuten voor de start ervan op de club. Dat zie je in Nederland nog niet bij een vijfdeklasser."

De Jonge vervolgt: "Ik ging twee keer trainen op een dag, met in de middag een lunch en 's avonds een diner. 'I am a crazy man from Holland and we do things the other way', zei ik dan. Gelukkig stonden de spelers er wel voor open. En het mooie was dat zij door de professionalisering veel meer met elkaar in contact kwamen. En dat is goed voor de teambuilding."

Keuken Kampioen Divisie

Niet iedereen hoefde hij te overtuigen van de Nederlandse manier van werken. De Jonge had namelijk de beschikking over landgenoten Johan Kappelhof (ex-FC Groningen) en Jordy Bruijn (ex-NEC). Zij stuwden het niveau van de ploeg omhoog. "Als Safa in de Keuken Kampioen Divisie (KKD) zou spelen, zouden ze niet veel duels winnen. Maar als ploegen uit de KKD hier in Libanon zouden spelen, met temperaturen van 40 graden, zouden ze wel veel zeges boeken. De omstandigheden spelen een grote rol."

De president van Safa FC dacht dat de club dit seizoen wel eens kampioen kon worden. De Jonge had na enkele weken al gezien dat dat er niet in zat. Het elftal bezet momenteel de vijfde plaats in de Premier League, en dat is volgens de Emmenaar ook ongeveer waar Safa hoort te staan.

Chaotisch verkeer

Wat overblijft zijn de herinneringen, zoals die aan het verkeer in Beiroet. Je mag blij zijn als je zonder schade de eindbestemming haalt, vertelt De Jonge, die op enkele minuten rijden van het stadion woonde. "Maar per keer ben je een halfuur onderweg. Het verkeer is daar een complete chaos. Niemand houdt zich aan regels. Ik had een auto van de club, maar ik heb er geen meter in gereden. Ik ben niet bang aangelegd, maar het was absoluut geen doen."