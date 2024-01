Kijk tussenronde van Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi live online en op TV Drenthe

ZAALVOETBAL - Vijf finalisten van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi zijn al bekend en daar komt vanavond nog één bij. In de zogeheten tussenronde strijden vijf Drentse clubs voor het zesde en laatste ticket voor de grote finale van komende zaterdag.

SVBO, Valthermond, FC Meppel, Raptim en Germanicus gaan vanaf 18.00 uur de strijd met elkaar aan in sporthal Angelslo in Emmen om te bepalen welke club zaterdag met Hoogeveen zondag, HZVV, Gramsbergen, Noordscheschut en LTC gaat strijden om de winst van de 45ste (gespeelde) editie.

Eerste wedstrijd om 18.00 uur

En jij hoeft helemaal niets te missen, want TV Drenthe zendt de tussenronde in zijn geheel uit. De uitzending begint om 17.55 uur en de eerste wedstrijd - tussen Germanicus en SVBO (de winnaar van vorig jaar) begint vijf minuten later. Ook op de website van RTV Drenthe zijn de wedstrijden te volgen.