FC Meppel wint tussenronde en is finalist van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

De beslissing viel uiteindelijk in het voorlaatste duel van de avond in sporthal Angelslo in Emmen, toen de twee overgebleven kanshebbers - FC Meppel en Valthermond - tegenover elkaar stonden. Beide ploegen hadden voorafgaand aan die 'finale' zeven punten uit drie duels, maar FC Meppel had een beter doelsaldo en mocht dus gelijkspelen. En dat gebeurde. Camiel Fidom scoorde al vroeg voor de groen-witten en ondanks de razendsnelle 1-1 van Valthermond (via Mike Wilts) kwamen de blauw-witten niet verder. De grootste kans was voor één van de beste spelers van de avond (Valthermond-doelman Joost Schrik), maar zijn inzet - tijdens een overtalsituatie - werd in de spannende slotfase uit de kruising geranseld door de uitstekende doelman van FC Meppel: Erik Kampherbeek.