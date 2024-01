FC Meppel-schutter Fidom hoopt dat geboorte tweede kind nog even op zich laat wachten

ZAALVOETBAL - Hij was samen met die andere 'veteraan' Robert Schonewille, van onschatbare waarde voor FC Meppel vanavond in de tussenronde. Good-old Camiel Fidom vertolkte met zijn goals en balvastheid een hoofdrol voor de Meppelers in de geslaagde jacht op het zesde en laatste ticket voor de finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.

Een pijnlijke lies, opgelopen op een eerdere avond, weerhield Fidom er niet van om er vanavond bij te zijn. Maar of hij er komende zaterdag in de finale opnieuw bij zal zijn is de grote vraag. En dat heeft helemaal niets te maken met de kwetsuur. "Nee, mijn vrouw is hoogzwanger en komende vrijdag uitgerekend", aldus de spits.

"Ik hoop dat ze onze tweede er voor of na zaterdag uitperst", gaat Fidom lachend verder. "Nee gekheid natuurlijk. Als het zover is dan is het niet anders. Is het op zaterdag, dan mis ik de finale. Maar natuurlijk wil ik er hier zaterdag heel graag weer bij zijn."

'Een kurk erin'